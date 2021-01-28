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Лукашенко объяснил все про Навального, его фильм и поддержал Путина

28.01.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на совещании по вопросам совершенствования законодательства Александр Лукашенко прокомментировал протесты в России, связав их с белорусскими и найдя отличия между ними. А также дал понять, что не согласен с фильмом про «дворец Путина»: Навальный физически не мог его сделать сам, потому что был отравлен и слаб.

— Отличий между белорусскими событиями и российскими — вот вы увидите — их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть (или показать, что власть пала) и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно (видео есть в телеграм-канале «Пул Первого». — прим. Onliner).

Вот эти вот все расследования беглого, но принятого опять Россией немецкого «протестуна» — это только начало. Ему я хочу сказать: если кто-то решил бороться против власти, против президента по поводу коррупции — надо быть самому кристально чистым. Сам был судим, и он сегодня борец с коррупцией!

Во-вторых, почти отравили, выпустили в Германию (захотел там лечиться). И в это время, будучи в бессознательном стоянии, склепал там двухчасовой фильм! Слушайте. Что это, люди не понимают?

Никто Путину не простит, что он остановил войны и собрал Россию в кучу: ни американцы, ни европейцы, ни внутренние либералы. И он к этому должен быть готов.

 
 
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Сегодня на совещании по вопросам совершенствования законодательства Александр Лукашенко прокомментировал протесты в России, связав их с белорусскими и найдя...
 
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