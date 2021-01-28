Девочка камешком поцарапала автомобили на 1000 долларов. Делом занялась милиция (видео)

Источник материала: Onliner

Запоминающийся «сюрприз» достался владельцам одной из гродненских автокомиссионок 30 декабря. В этот день на их площадке девочка поцарапала 12 автомобилей. Сумма ущерба — около тысячи долларов. Сотрудники площадки показывают видео.

— Днем 30 декабря к нам на площадку пришла семья с детьми. Пока взрослые спокойно осматривали автомобили и приценивались, их старшая дочь гуляла рядом с камешком в руке. Родители даже не видели, что их малышка ставит метки на кузове чужих машин, — рассказал «АвтоГродно» владелец автосервиса. — Ближе к вечеру сотрудник площадки стал замечать метки на автомобилях. Сначала на одном, потом на соседнем. Так насчитали 12 машин с подобными «росписями». Мы начали изучать записи с камер и увидели, как это произошло.

«На место происшествия вызвали милицию. Ситуация была запротоколирована, — говорит собеседник. — С помощью камер мы заметили, что один из членов семьи совершал телефонный звонок. В милиции пояснили, в это время базовая станция зафиксировала 100 вызовов. По паспортным данным были сверены все владельцы, зарегистрированные на эти номера, но никого похожего не нашлось. Опрошены люди в близлежащих садах и соседних дворах. На 14 января результата нет, в милиции порекомендовали обратиться в СМИ. После нас семья ушла в сторону продовольственного магазина и затем во дворы спального микрорайона. Поэтому в милиции есть записи с других, уличных камер. На них четко видны лица. Если пара не отзовется сама, милиция будет публиковать лица крупным планом. Надеемся, до этого не дойдет».

«Возможности ждать у нас не было, поэтому все проблемы с ЛКП поврежденных автомобилей пришлось устранить сразу же после фиксации повреждений милицией, — дополнил мужчина. — Так как страховка на такие случаи не предусмотрена, пришлось платить самим. Для устранения некоторых проблем понадобилась только полировка, а некоторые автомобили уехали на покраску. Обиднее всего, что несколько из поврежденных машин накануне вернулись из покраски, так как готовились к продаже. Еще повезло, что не повреждены машины стоимостью по 20 000 долларов, они стояли совсем рядом с „расписанными“. Уверены, родители девочки даже не догадываются об этой ситуации. Мы просим их связаться с нами по номеру (8-029) 888-99-96. Если они готовы как-то компенсировать ущерб, мы заберем заявление из милиции».

Дополнено

Сегодня сообщение с просьбой отозваться, адресованной родителям ребенка, опубликовало УВД Гродненской области.

«Владельцы площадки по реализации авто самостоятельно разместили информацию об инциденте в СМИ в надежде, что родители ребенка отзовутся и вопрос удастся решить. Однако этого не последовало, и индивидуальный предприниматель обратился за помощью в Ленинский РОВД», — говорится в сообщении.

Милиция просит главу семейства обратиться в Ленинский РОВД г. Гродно для того, чтобы по-человечески урегулировать сложившийся вопрос с владельцами автокомиса. Также звоните по телефонам +375 (33) 657-72-98 или 102.

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