Халезин: После сочинской встречи Путина и Лукашенко что-то пошло не так. А точнее, кто-то пошел не так

Источник материала: UDF



Николай Халезин

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Андрей Курейчик выпускает об этом один видеоблог за другим, и он же был активным лоббистом создания партии в августе, на пике уличного противостояния, когда старт этой теме дала Мария Колесникова, глава штаба Виктора Бабарики. А во вторник схожая инициатива была озвучена «штабом» лукашенковского рупора Воскресенского, вложенная в уста члена инициативной группы Валерия Цепкало Андрея Ланкина.Идея создания партии на базе протеста – это одна из разработок кремлевского центра, отвечающего за процесс транзита власти в Беларуси. Российские аналитики не нашли лучшего варианта для Беларуси, как калькировать российскую модель. Стратегия, подразумевающая создание пророссийской партии, которая становится локомотивом в процессе конституционной реформы, и получает лидерство в парламенте, была озвучена во время сочинской встречи Путина и Лукашенко. Тогда же Путин отвел нелегитимному беларусскому лидеру максимум полгода на проведение в жизнь этой модели. Но что-то пошло не так.А точнее, кто-то пошел не так – Лукашенко. Он начал затягивать время, отстаивая свой алгоритм изменений, также озвученный в Сочи, когда просил у Путина 2-3 года на проведение реформы. А потом и вовсе понял, что конституционную реформу можно выстроить по-другому, оставив себя лидером государства по казахской модели. Согласно придуманному им формату, краеугольным камнем процесса должно стать Всебеларусское народное собрание, наделенное максимальными государственными полномочиями, которое власти готовятся провести 11-12 февраля. Но и отдать должное Путину необходимо, отрабатывая полученные и грядущие кредиты. А потому создание партии необходимо, дабы не расстраивать владельца недвижимости улучшенной планировки в Геленджике, настроение которого в последнее время и без того безмятежным не назовешь.По заинтересованным в партиях персонам все понятно: каждый из них хочет провести свою игру, собрав максимум бонусов. А что касается протестующих – их интересы лежат в совершенно другой плоскости, как раз противоположной созданию таких структур, как партии.Партийное строительство – это институциональный процесс демократического общества, которое избавилось от ярма авторитаризма или тоталитаризма, и ступило на путь построения цивилизованного общества. В этом случае, его членам хочется провести свои идеи преобразования этого общества, а для этого нужен инструментарий, которым и является партия. Она декларирует интересы и идеи определенной части населения, и начинает бороться за доступ к органам власти – парламенту и правительству через участие в выборах. Но говорить о создании партии при авторитаризме – это нелепо, поскольку партийное строительство – это институт не объединения нации, а как раз наоборот – ее сегментирования по целому ряду признаков. И если говорить о нынешней фазе беларусского общества, процесс партийного строительства является не помощником в решении стоящих перед страной задач, а очевидным врагом этого процесса.Когда Андрей Курейчик приводит доводы о том, что во время всех трансформационных процессов лидером являлись партии, хочется объяснить, что это не просто неправда – это банальная манипуляция. Мы можем взять Гражданский форум в Чехословакии, который привел к власти Вацлава Гавела – это было движение, но никак не партия. Движение, которое объединяло сотни тысяч людей разных взглядов, объединенных одной идеей – отстранения от власти коммунистов. То же касается и упомянутых им народных фронтов стран Балтии, Украины и Беларуси – это тоже были движения, но никак не партии. А вот после победы демократии в ряде этих стран, из тех же народных фронтов родились самые разные партии, представляющие практически весь политический спектр: от ультралевых до ультраправых. А если говорить об упомянутой им польской «Солидарности», так это и вовсе было объединение независимых профсоюзов, которое к партийному строительству имело такое же отношение, как докеры к авиации. Сами активисты «Солидарности» утверждают, что их профсоюз объединял всех – «от католических консерваторов и правых либералов до ультралевых социалистов и анархистов».Безусловно, когда произойдет транзит власти, беларусы станут искать кандидатов в президенты и партии, наиболее соответствующие мировоззрению каждого. Тогда и наступит время партийного строительства. Но не сейчас, поскольку сейчас у партии «беларусский народ» есть только три желания: освобождение политзаключенных, отстранение от власти Лукашенко и проведение честных президентских выборов. А все остальное пока «от Лукавого» – в прямом и переносном смыслах.