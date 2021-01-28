Под Минском автобус сбил 17-летнюю девушку

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетняя попала под колеса автобуса в Минском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла утром 28 января в деревне Богатырево. По предварительной информации, на 2-м километре трассы МКАД — Городище — Старое Село 57-летний водитель автобуса «Радимич» сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в больницу.