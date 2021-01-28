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Под Минском автобус сбил 17-летнюю девушку

28.01.2021 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетняя попала под колеса автобуса в Минском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла утром 28 января в деревне Богатырево. По предварительной информации, на 2-м километре трассы МКАД — Городище — Старое Село 57-летний водитель автобуса «Радимич» сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в больницу.

 
 
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В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в больницу.
 
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