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В Беларуси законодательно сделают невозможными акции протеста

28.01.2021 15:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти намерены уже в первом квартале внести поправки в действующее законодательство, которые сделают невозможными любые акции протеста с юридической точки зрения.

Речь идет о поправках в административное, уголовное, уголовно-процессуальное и избирательное законодательство, которые "своевременно и оперативно реагируют на любые вызовы и угрозы, например такие, с которыми столкнулась наша страна во втором полугодии 2020 года", - заявил после совещания у Лукашенко замглавы Совбеза Александр Рахманов.

В числе таких вызовов и угроз он назвал массовые мероприятия, которые перерастали в неповиновение, сопротивление сотрудникам правоохранительной сферы, привлечение несовершеннолетних к таким мероприятиям, случаи блокирования транспортных коммуникаций, призывы к проведению забастовок в различных организациях, предприятиях, учреждениях, повсеместное распространение незарегистрированной символики, сбор и распространение персональных данных о личности.

"Конечно, все это недопустимо. В соответствии с концепцией национальной безопасности неэффективность, несовершенство действующего законодательства, его неспособность своевременно и актуально отреагировать на возникающие риски, вызовы и угрозы недопустимо", - добавил Рахманов, которого цитирует БелТА.

"В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены", - заявил он, ссылаясь на требование Лукашенко.

Он сообщил, что через поправки в Уголовный кодекс и Трудовой кодекс будут запрещены призывы к забастовкам. Ожидается ревизия закона об экстремизме, принятие закона о недопущении героизации нацизма, усиление защиты персональных данных, а также защиты от агрессивных выпадов в адрес судей, правоохранителей, журналистов, других социальных групп…

 
 
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Белорусские власти намерены уже в первом квартале внести поправки в действующее законодательство, которые сделают невозможными любые акции протеста с...
 
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