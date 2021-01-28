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Лукашенко: В Беларуси в августе был план ввести войска НАТО (Fake)

28.01.2021 15:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко заявил, что организаторы протестов в августе 2020 года планировали быстро захватить власть и ввести в Беларусь войска НАТО.

«Отличия между белорусскими событиями и российскими, вот увидите, их может быть несколько, но главное в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг, мгновенно свергнуть власть, или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска», - заявил сегодня пенсионер.

«В России будут качать в долгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», - утверждает он.

Лукашенко затронул тему Навального и расследований в Беларуси.

«Вот эти все у нас расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна – это только начало. Ему я хочу сказать: «Если кто-то решил бороться против власти, против президента!!!, осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Сам был судим, и он сегодня борец с коррупцией. Во-вторых, почти отравили, выпустили в Германию – захотел там лечиться. И в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Слушай, что это? Люди не понимают? Против чего оправдываются?

«Никто Путину не простит, что он остановил войны в России, то что в кучу собрал Россию. Ему это никто не простит – ни американцы, ни Евросоюз, ни внутренние либералы. К этому должен быть готов», - заключил пенсионер.

Ничто из сказанного Лукашенко не подкреплено какими-либо доказательствами. Все сказанное является фейком и личным вымыслом/убеждением Лукашенко.

 
 
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Лукашенко заявил, что организаторы протестов в августе 2020 года планировали быстро захватить власть и ввести в Беларусь войска НАТО.
 
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