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Григорчук и Вернидуб номинированы на звание лучшего тренера Украины, работающего за границей
Источник материала: Партизан
Украинская ассоциация футбола и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов объявили трех номинантов на звание лучшего тренера мужской команды, который работает за границей.
Это Юрий Вернидуб, Роман Григорчук и Сергей Ребров, сообщает
Вернидуб уже дважды побеждал в номинации лучший тренер Украины по версии "Футбольных звезд Украины". В этом году он номинирован как тренер солигорского "Шахтера". Сейчас он возглавляет "Шериф".
Григорчук принял солигорский "Шахтер" после Вернидуба и довел команду до чемпионства в Беларуси.
Ребров стал чемпионом Венгрии с "Ференцварошем" и впервые за 25 лет вывел команду в группу ЛЧ.
Церемония награждения состоится 15 февраля.
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Украинская ассоциация футбола и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов объявили трех номинантов на звание лучшего тренера мужской команды, который...
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