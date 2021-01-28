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Григорчук и Вернидуб номинированы на звание лучшего тренера Украины, работающего за границей

28.01.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинская ассоциация футбола и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов объявили трех номинантов на звание лучшего тренера мужской команды, который работает за границей.

 
Это Юрий Вернидуб, Роман Григорчук и Сергей Ребров, сообщает ua.tribuna.com.

Вернидуб уже дважды побеждал в номинации лучший тренер Украины по версии "Футбольных звезд Украины". В этом году он номинирован как тренер солигорского "Шахтера". Сейчас он возглавляет "Шериф".

Григорчук принял солигорский "Шахтер" после Вернидуба и довел команду до чемпионства в Беларуси.

Ребров стал чемпионом Венгрии с "Ференцварошем" и впервые за 25 лет вывел команду в группу ЛЧ.

Церемония награждения состоится 15 февраля.
 
 
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Украинская ассоциация футбола и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов объявили трех номинантов на звание лучшего тренера мужской команды, который...
 
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