Девочка поцарапала 12 машин, пока ее родители выбирали авто на рынке – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Гродно милиция разыскивает семью девочки, которая поцарапала 12 машин на площадке по продаже автомобилей, передает Sputnik.

Необычный случай произошел еще в декабре прошлого года. Семья приехала на торговую площадку, чтобы насмотреть себе автомобиль. Пока взрослые увлеченно изучали представленные варианты, девочка устроила себе игру: взяла камень и, гуляя мимо машин, царапала их кузов.

"Есть все основания полагать, что сам момент повреждения машин родители не видели, но тем не менее "неприятный подарочек" оставлен", – рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Автомобиль семья так себе и не выбрала и вскоре покинула площадку. Узнав о неприятном инциденте, продавец сначала попробовал сам найти несостоявшихся покупателей и даже обратился в СМИ. Но родители автохудожницы не отозвались, поэтому он решил пойти в милицию.

Общий ущерб составил около 2,5 тысячи рублей.

В распоряжении милиции оказалось видео с камер наблюдения автостоянки. Смотрите фрагмент детской игры со взрослыми "игрушками".