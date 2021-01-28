Плакаты знаменитой «девушки с синими волосами»: «Пирожки для студентов – 13 суток»

Источник материала: Салiдарнасць

В Минске проходит выставка плакатов дизайнера и художницы Натальи Жуковой, пишет «Беларусь головного мозга».

Работы знаменитой «девушки с синими волосами» посвящены людям, осужденным по абсолютно абсурдным обвинениям: «Я сидела свои сутки за то, что подарила цветы бабушке, моя сокамерница кормила студентов булочками. Леди за стеной вышла купить новые сапоги. Ты все еще думаешь, что это тебя не коснется? У меня для тебя плохие новости…».

Плакаты можно увидеть в разных локациях белорусской столицы – на Комаровке, в районе площади Победы, недалеко от вокзала.























