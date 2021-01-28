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Плакаты знаменитой «девушки с синими волосами»: «Пирожки для студентов – 13 суток»
28.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Минске проходит выставка плакатов дизайнера и художницы Натальи Жуковой, пишет «Беларусь головного мозга».
Работы знаменитой «девушки с синими волосами» посвящены людям, осужденным по абсолютно абсурдным обвинениям: «Я сидела свои сутки за то, что подарила цветы бабушке, моя сокамерница кормила студентов булочками. Леди за стеной вышла купить новые сапоги. Ты все еще думаешь, что это тебя не коснется? У меня для тебя плохие новости…».
Плакаты можно увидеть в разных локациях белорусской столицы – на Комаровке, в районе площади Победы, недалеко от вокзала.
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В Минске проходит выставка плакатов дизайнера и художницы Натальи Жуковой.
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