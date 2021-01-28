«Оскорбляет своим невежеством». Абонент life:) возмущен обращением на «ты» в кол-центре

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратился мужчина, который рассказал о возмутившем его приветствии абонента life:). Читатель позвонил в кол-центр оператора связи, где робот обратился к нему на «ты». По мнению читателя, компания таким образом проявила неуважение.

— По мне, обращаясь так к клиенту, нивелируя возрастные данные и половую принадлежность, компания не только отдаляется от клиента, но просто всякий раз оскорбляет своим невежеством и неуважением. У нас так не принято. Мне кажется, что происходит скрытое навязывание чужеродных для нашего общества стандартов и правил, — рассказал нам читатель.

Мы тоже позвонили в кол-центр life:). Сперва робот обратился на «вы», предлагая выбрать язык общения. А потом действительно перешел на «ты»: «Ты дозвонился…» Можно заметить, что по умолчанию выбрано обращение к человеку мужского пола — мы звонили с номера другого оператора, и в life:) не могли знать, кто абонент: мужчина или женщина. Так что абонентов женского пола такое положение дел тоже наверняка способно возмутить.

На самом деле гораздо правдоподобнее кажется версия не про «скрытое навязывание чужеродных для нашего общества стандартов», а про стратегию бренда. Компания наверняка выбрала более неформальный стиль общения, дабы стать привлекательнее для определенной аудитории (вероятно, молодой) и не быть излишне серьезной в глазах целевой публики. Как видно, понравилось такое нововведение не всем абонентам.

Мы обратились за комментарием в life:). Нам ответили так:

— Мы уважительно относимся ко всем абонентам. Среди наших клиентов есть люди разных возрастов и предпочтений, поэтому мы используем оба варианта в разных каналах коммуникации. Мы прислушаемся к абоненту и в ближайшее время внесем изменения при обращении в контакт-центр.