ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Оскорбляет своим невежеством». Абонент life:) возмущен обращением на «ты» в кол-центре

28.01.2021 15:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратился мужчина, который рассказал о возмутившем его приветствии абонента life:). Читатель позвонил в кол-центр оператора связи, где робот обратился к нему на «ты». По мнению читателя, компания таким образом проявила неуважение.

— По мне, обращаясь так к клиенту, нивелируя возрастные  данные и половую принадлежность, компания не только отдаляется от клиента, но просто всякий раз оскорбляет своим невежеством и неуважением. У нас так не принято. Мне кажется, что происходит скрытое навязывание чужеродных для нашего общества стандартов и правил, — рассказал нам читатель.

Мы тоже позвонили в кол-центр life:). Сперва робот обратился на «вы», предлагая выбрать язык общения. А потом действительно перешел на «ты»: «Ты дозвонился…» Можно заметить, что по умолчанию выбрано обращение к человеку мужского пола — мы звонили с номера другого оператора, и в life:) не могли знать, кто абонент: мужчина или женщина. Так что абонентов женского пола такое положение дел тоже наверняка способно возмутить.

На самом деле гораздо правдоподобнее кажется версия не про «скрытое навязывание чужеродных для нашего общества стандартов», а про стратегию бренда. Компания наверняка выбрала более неформальный стиль общения, дабы стать привлекательнее для определенной аудитории (вероятно, молодой) и не быть излишне серьезной в глазах целевой публики. Как видно, понравилось такое нововведение не всем абонентам.

Мы обратились за комментарием в life:). Нам ответили так:

— Мы уважительно относимся ко всем абонентам. Среди наших клиентов есть люди разных возрастов и предпочтений, поэтому мы используем оба варианта в разных каналах коммуникации. Мы прислушаемся к абоненту и в ближайшее время внесем изменения при обращении в контакт-центр. 

Кабели и переходники в Каталоге на самые ходовые разъемы

Кабель Cablexpert CC-HDMI4-6
29 отзывов
кабель HDMI, черный, длина 1.8 м
4,98 р.
17 предложений
Адаптер Cablexpert A-HDMI-VGA-04
27 отзывов
адаптер HDMI/VGA, черный, длина 0.15 м
15,86 р.
13 предложений
Все кабели, адаптеры и разветвители в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию Onliner обратился мужчина, который рассказал о возмутившем его приветствии абонента life:). Читатель позвонил в кол-центр оператора связи, где робот обратился...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парня из Столинского района подозревают в трех угонах. Он успел доехать до Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by