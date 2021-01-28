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Парня из Столинского района подозревают в трех угонах. Он успел доехать до Минска

28.01.2021 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Столинском районе 23-летнего парня подозревают в угоне трех легковых автомобилей. Как пишет БЕЛТА со ссылкой на представителей СК по области, уже возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 214 УК (угон), которые соединены в одно производство. 

24 января в милицию поступило заявление от 46-летнего жителя деревни Большие Орлы. Обратившийся рассказал, что ночью из его гаража угнали автомобиль Skoda. Похожее заявление поступило от 27-летней жительницы агрогородка Лядец. Ее Citroen был припаркован во дворе дома. В обоих случаях владельцы оставили ключи от транспортных средств в замках зажигания.

Угнанную Skoda нашли в Столине. Citroen оказался в деревне Большие Орлы. Угонщик съехал на легковушке в кювет и бросил ее. Кроме того, в ночь на 26 января кто-то угнал автомобиль Volkswagen из гаража частного дома в деревне Дубенец. Эту машину сотрудники милиции заметили в Минске, за рулем сидел 23-летний житель деревни Большие Орлы. От Дубенца до Минска — более 300 км.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угон.

 
Теги: Минск
 
 
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В Столинском районе 23-летнего парня подозревают в угоне трех легковых автомобилей. Как пишет БЕЛТА со ссылкой на представителей СК по области, уже возбуждено три...
 
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