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В Москве обнаружена съемная квартира за $30 тысяч в месяц. Как она выглядит

28.01.2021 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В иных городах за месячную ставку аренды этой квартиры можно приобрести собственное жилье в собственность. На одном из российских сайтов сдаются фешенебельные апартаменты в самом центре Москвы. За удовольствие стать их временным хозяином придется выкладывать по $30 тыс. Каждый месяц.

Пятикомнатная квартира расположена в ЖК «Большая Никитская 45». Как понятно из названия, на Большой Никитской улице. Это самый центр российской столицы, в пешеходной доступности сразу три станции местного метрополитена. Площадь объекта составляет 205 кв. м. Он расположен на предпоследнем этаже шестиэтажного здания и сдается впервые.

В Москве обнаружена съемная квартира за тысяч в месяц. Как она выглядит
В Москве обнаружена съемная квартира за тысяч в месяц. Как она выглядит
В Москве обнаружена съемная квартира за тысяч в месяц. Как она выглядит
В Москве обнаружена съемная квартира за тысяч в месяц. Как она выглядит

Судя по планировке, в квартире три спальни, включая детскую, отдельный кабинет, гостиная, объединенная с кухней и столовой, три ванные комнаты (одна гостевая) и несколько гардеробных. Имеется и свой камин. Кроме этого, в стоимость квартиры входят и два машиноместа. Как видно на фотографиях, интерьер выполнен в классических традициях, хотя и не производит впечатления чересчур роскошного. Тем не менее собственник оценил объект более чем в 2 млн росссийских рублей, или ровно $30 тыс. Такую же сумму придется внести и в залог.

В Москве обнаружена съемная квартира за тысяч в месяц. Как она выглядит
В Москве обнаружена съемная квартира за тысяч в месяц. Как она выглядит
В Москве обнаружена съемная квартира за тысяч в месяц. Как она выглядит
В Москве обнаружена съемная квартира за тысяч в месяц. Как она выглядит
В Москве обнаружена съемная квартира за тысяч в месяц. Как она выглядит

 

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