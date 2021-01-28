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Жители Новополоцка провели дерзкую акцию против прислужников узурпатора
Источник материала: Хартия'97
Жители Новополоцка провели дерзкую акцию против прислужников узурпатора
Видеофакт.
В Новополоцке снова появилась аллея подсудимых. Жители провели смелую акцию против прислужников узурпатора.
«Прислужникам диктатуры не избежать трибунала!», — заявляют участники акции.
Видео опубликовал телеграм-канал
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