Источник материала: Хартия'97

Россия сравнялась с Габоном в индексе восприятия коррупции 1 28.01.2021, 14:26

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В стране отсутствует системное противодействие этому явлению.

Россия поднялась на восемь позиций в Индексе восприятия коррупции в 2020 году. Из 180 стран в рейтинге, составленном организацией Transparency International , Россия заняла 129-е место, поделив его с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном. По итогам 2019 года Россия была на 137-м месте.

Индекс восприятия коррупции – составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он выходит ежегодно с 1995 года и составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. В индекс за 2020 год 180 стран и территорий были оценены на базе 13 экспертных оценок и опросов. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 – самый низкий.

Transparency International считают, что для улучшения показателей в рейтинге России нужно обеспечить независимость правосудия, равный доступ кандидатов к выборам, независимость принятия законов от лоббистских групп.

"Россия много лет занимает далеко не самые высокие места в Индексе, что отражает отсутствие системного противодействия коррупции. В нашем случае оно подменяется единичными уголовными делами и точечными изменениями в законодательстве. В обществе существуют люди и группы, которые могут быть независимым от органов власти двигателем противодействия коррупции. Однако существование независимых некоммерческих организаций, работа журналистов и средств массовой информации, политическая активность становятся в России все сложнее", – говорится в исследовании.

Также важно предотвращать кампании по дезинформации, защищать борцов с коррупцией и усиливать международную кооперацию в сфере противодействия коррупции и отмыванию денег, отмечают в организации.

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