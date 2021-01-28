Источник материала: UDF



Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Оказалось, все совершенно не так. Недавно дочь звезды предложила пользователям задать ей все интересующие вопросы. Один из самых смелых обожателей решился и написал: «У Вас есть молодой человек?». Имя возлюбленного она не раскрыла, но сделала неожиданное заявление: «Да, мы вместе уже очень много лет», – ответила Анна Заворотнюк. Видимо, все это время за кадром оставалось самое главное.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мы вместе уже очень много лет»: Заворотнюк сделала неожиданное заявление В своем профиле она часто рассказывает поклонникам про уход за собой.

В своем профиле она часто рассказывает поклонникам про уход за собой, спорт косметику и одежду. Однако Анна совершенно не делится подробностями своей личной жизни. Многие были уверены: она просто одинока.Ранее сообщалось, что девушка активно занимается переездом в собственную квартиру в центре столицы. Тогда Анна рассказала, что в ее новых апартаментах есть, фактически, две комнаты: спальня и гостиная, совмещенная с кухней, а также просторная ванная. Дочьсама выбирала дизайн помещения и предпочла сделать все в светлых тонах, чтобы пространство визуально казалось больше.Напомним, все это время Анна жила в загородном доме своей мамы Анастасии Заворотнюк вместе с фигуристом, сестрой Милой и братом Майклом. Девушка часто говорит о том, что 2020 год стал для нее настоящим испытанием, так как она была сильно обеспокоена состоянием звездной мамы.