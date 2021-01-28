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«Мы вместе уже очень много лет»: Заворотнюк сделала неожиданное заявление

28.01.2021 15:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мы вместе уже очень много лет»: Заворотнюк сделала неожиданное заявление
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Дочь Анастасии Заворотнюк активно ведет свой блог в Инстаграм. Число подписчиков девушки уже практически достигло 200 тысяч.

В своем профиле она часто рассказывает поклонникам про уход за собой, спорт косметику и одежду. Однако Анна совершенно не делится подробностями своей личной жизни. Многие были уверены: она просто одинока.

Оказалось, все совершенно не так. Недавно дочь звезды предложила пользователям задать ей все интересующие вопросы. Один из самых смелых обожателей решился и написал: «У Вас есть молодой человек?». Имя возлюбленного она не раскрыла, но сделала неожиданное заявление: «Да, мы вместе уже очень много лет», – ответила Анна Заворотнюк. Видимо, все это время за кадром оставалось самое главное.


Ранее сообщалось, что девушка активно занимается переездом в собственную квартиру в центре столицы. Тогда Анна рассказала, что в ее новых апартаментах есть, фактически, две комнаты: спальня и гостиная, совмещенная с кухней, а также просторная ванная. Дочь Анастасии Заворотнюк сама выбирала дизайн помещения и предпочла сделать все в светлых тонах, чтобы пространство визуально казалось больше.

Напомним, все это время Анна жила в загородном доме своей мамы Анастасии Заворотнюк вместе с фигуристом Петром Чернышевым, сестрой Милой и братом Майклом. Девушка часто говорит о том, что 2020 год стал для нее настоящим испытанием, так как она была сильно обеспокоена состоянием звездной мамы.
 
 
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В своем профиле она часто рассказывает поклонникам про уход за собой.
 
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