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Умирающая Бузова разочаровалась во врачах: Говорил, что я сама виновата

28.01.2021 15:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умирающая Бузова разочаровалась во врачах: Говорил, что я сама виновата
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Сейчас Ольга Бузова переживает непростой период в жизни – около недели назад звезда рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Многие советуют артистке обратиться к психологу, однако, как оказалось, этот вариант ей не подходит.

В свое время врачи уже разочаровали певицу. По словам знаменитости, однажды ее психологическое состояние было настолько тяжелым, что ей пришлось пойти к специалисту. Однако доктор не только не помог, но и усугубил. Ольга Бузова отметила, что в тот момент буквально умирала.

«Сидела, плакала, было плохо, а психолог говорил, что я сама виновата, сама выбираю страдать», – поделилась телеведущая.


По словам звезды, с тех пор она не работает с врачами, якобы способными помочь пережить тяжелый момент в жизни.

Поклонники предположили, что Ольга Бузова обращалась за помощью специалиста, когда страдала из-за расставания с Дмитрием Тарасовым. Развод больно ударил по телеведущей, и она еще долго не могла пережить предательство любимого человека.

Напомним, Ольга Бузова после разрыва с Давидом Манукяном обвинила его в домашнем насилии и заявила, что парень был ей неверен. Девушка даже опубликовала свои снимки, на которых видны синяки, а также видео с якобы изменой бойфренда. Рэпер старается не комментировать ситуацию и все обвинения опровергает.

После болезненного разрыва Ольга Бузова решила пройти проверенной дорогой и вместо психотерапии занялась работой. Звезда много снимается, участвует в шоу, а также записывает новые песни.
 
 
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Многие советуют артистке обратиться к психологу, однако, как оказалось, этот вариант ей не подходит.
 
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