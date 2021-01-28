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Лукашенко политзаключенным – верни украденное и выйдешь на свободу

28.01.2021 15:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко в очередной раз заявил, в что в стране нет политзаключенных, а все известные якобы политзаключенные сидят за решеткой за уголовные экономические преступления.

«Сегодня некоторые стонут и рыдают «вот амнистия, политическая амнистия и прочее». Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем уголовном кодексе, и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Завтра же, немедленно помилую», - типа поерничал Лукашенко.

«Слушайте, надо прекратить эту всякую болтовню. Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они задавали мне главный вопрос «Когда нас отпустят?». Я им всем изложил свое видение: всё, что украдено у народа – верни, тогда мы будем вести с вами разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос «Когда?»

«Жду-с, до сих пор, жду-с. Но я человек осведомленный. Я знаю, что обсуждались эти вопросы с родственниками. Такая возможность у этих протестунов-главарей была – денег жалко. Поэтому не надо строить иллюзии – политические заключенные, амнистия и так далее. Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступления экономическо-финансового, уголовные преступления, отдай последнее, если у тебя есть. Нет? Суд решит», - резюмировал он.

 
 
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Лукашенко в очередной раз заявил, в что в стране нет политзаключенных, а все известные якобы политзаключенные сидят за решеткой за уголовные экономические...
 
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