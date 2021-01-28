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Московский суд отказался освободить Навального

28.01.2021 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Московский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты политика Алексея Навального на его заключение под стражу на 30 суток, сообщает «Медуза».


Защита Навального указывала в жалобе на целый ряд несоответствий действующим законам. Например, что суд первой инстанции постановил «продлить срок задержания» Навального до 30 суток, а Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает только «заключение под стражу на срок не более чем на 30 суток».

«Все это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд», — заявил Алексей Навальный, который участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина». 

Политик допустил, что для него приготовили камеру в «Матросской тишине» еще до того, как его самолет летел из аэропорта Внуково в Шереметьево.

Представитель прокуратуры в ходе заседания не поддержал апелляционную жалобу защиты Навального, назвав ее необоснованной.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, предположительно, боевым ядом из группы «Новичок». 

На следующий день суд Химок на выездном заседании в отделе полиции, где находился Навальный, продлил срок его задержания на месяц. Политика отправили в СИЗО «Матросская тишина».

Навального задержали по требованию ФСИН, которая настаивает на том, чтобы ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» (три с половиной года) на реальный. Заседание суда по заявлению ФСИН назначили на 2 февраля.

23 января в примерно 200 городах России прошли митинги «Свободу Навальному!». Акции протеста закончились массовыми задержаниями — по всей стране, по уточненным данным «ОВД-Инфо», задержали более четырех тысяч человек. В отношении участников митингов возбудили несколько уголовных дел.
 
 
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Московский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты политика Алексея Навального на его заключение под стражу на 30 суток, сообщает...
 
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