Профильный комитет Рады поддержал запрет импорта электроэнергии из Беларуси

tass.ru Такое решение принято 28 января на совещании Комитет парламента по вопросам энергетики, передает





"Комитет по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Это обезопасит нас от того опасного крючка, на который в очередной раз нас хочет подсадить страна-агрессор", – заявил депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.





Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила импорт электроэнергии из России. А с 1 января 2021-го украинские компании вновь начали покупать электроэнергию в Беларуси после того, как в апреле 2020-го отказались от поставок.







