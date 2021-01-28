ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Профильный комитет Рады поддержал запрет импорта электроэнергии из Беларуси

28.01.2021 15:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В украинской Раде поддержали законопроект о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России.

Такое решение принято 28 января на совещании Комитет парламента по вопросам энергетики, передает tass.ru

"Комитет по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Это обезопасит нас от того опасного крючка, на который в очередной раз нас хочет подсадить страна-агрессор", – заявил депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила импорт электроэнергии из России. А с 1 января 2021-го украинские компании вновь начали покупать электроэнергию в Беларуси после того, как в апреле 2020-го отказались от поставок.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В украинской Раде поддержали законопроект о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзмітрыеў стварае «Нашу партыю»: «Людзі гатовыя гаварыць пра палітыку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by