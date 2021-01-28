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Проверки на дорогах: как миротворцы контролируют Лачинский коридор - видео
28.01.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Военнослужащие осуществляют круглосуточное дежурство в пунктах пропуска на главной транспортной артерии, по которой возвращаются беженцы, а также едут грузы, передает Минобороны России.
© Sputnik / Илья Питалев
Для контроля режима прекращения огня, по информации ведомства, миротворцы оборудовали 27 наблюдательных пунктов. Один из них показан в ролике, снятом военными. Каждый из пунктов пропуска оборудован как настоящая крепость.
"Все наблюдательные посты оборудованы фортификационными сооружениями и располагают комфортабельными жилыми модулями для проживания личного состава, блок-модулями для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологическими блок-модулями с агрегатами подачи постоянной электроэнергии", - говорится в сообщении ведомства.
Личный состав миротворческого контингента постоянно проходит
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