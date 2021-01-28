Проверки на дорогах: как миротворцы контролируют Лачинский коридор - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Военнослужащие осуществляют круглосуточное дежурство в пунктах пропуска на главной транспортной артерии, по которой возвращаются беженцы, а также едут грузы, передает Минобороны России.

Для контроля режима прекращения огня, по информации ведомства, миротворцы оборудовали 27 наблюдательных пунктов. Один из них показан в ролике, снятом военными. Каждый из пунктов пропуска оборудован как настоящая крепость.

"Все наблюдательные посты оборудованы фортификационными сооружениями и располагают комфортабельными жилыми модулями для проживания личного состава, блок-модулями для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологическими блок-модулями с агрегатами подачи постоянной электроэнергии", - говорится в сообщении ведомства.

Личный состав миротворческого контингента постоянно проходит боевую подготовку и тренировки по предотвращению нарушений, а также отрабатывает методы защиты при возможной атаке на наблюдательный пункт.

Читайте также: