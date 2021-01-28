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В сети подозревают, что Брежнева избавилась от "фирменной" родинки
28.01.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В сети заметили изменения во внешности певицы Веры Брежневой: поклонники подозревают, что звезда рассталась со своей "изюминкой" - родинкой под нижней губой.
© Sputnik / Нина Зотина
Иногда для того, чтобы кардинально измениться - достаточно добавить небольшой штрих или же, наоборот, избавиться от него. В 2020 году экс-солистка "ВИА Гры" призналась подписчикам в Instagram, что готова распрощаться со всеми родинками на теле. И, кажется, приступила к осуществлению задуманного.
Как только фанаты позабыли о желании звезды, Брежнева опубликовала снимки в микроблоге, где показала себя без характерной родинки. Поклонники решили, что певица навсегда избавилась от своей "изюминки".
Новые фотографии вызвали настоящий ажиотаж в сети, а подписчики так и не сошлись в едином мнении: кто-то предположил, что звезда переборщила с тональным кремом, кто-то написал про фотошоп, а кто-то поверил в операцию по удалению родинки.
Сама Брежнева решила не реагировать на переполох и никак не прокомментировала случившееся. Напомним, что перед Новым годом певица также
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Слухи подогрел тот факт, что ранее звезда высказала желание избавиться от всех родинок - в том числе от самой характерной.
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