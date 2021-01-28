ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогноз погоды на выходные: небольшой снег и минусовая температура

28.01.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Умеренно холодная погода сохранится в Беларуси в ближайшие выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

YouTube / Sputnik Беларусь
Гродно завалило снегом: такого горожане не видели 40 лет – видео

В пятницу, 29 января по востоку страны в ночные часы ожидается сильный снег, из-за этого объявлен желтый уровень опасности. Ночью температура воздуха опустится до –2..–8°С, днем будет находиться в пределах от 0 до –5°С.

"Днем 30 января по югу, а ночью 31 января по юго-востоку страны скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с юга Польши", – рассказали синоптики.

В субботу почти по всей стране пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет юго-западного и западного направления, умеренный, местами порывистый. Ночью температура воздуха составит от –4 до –10°С, при прояснениях до –12°С, днем – –1..–6°С.

В воскресенье снег ожидается только на юго-востоке страны. Температура воздуха ночью и днем будет, как и в субботу.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу осадки пройдут почти по всей стране, в воскресенье – только на юге и востоке республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Оскорбляет своим невежеством». Абонент life:) возмущен обращением на «ты» в кол-центре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by