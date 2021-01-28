Прогноз погоды на выходные: небольшой снег и минусовая температура

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Умеренно холодная погода сохранится в Беларуси в ближайшие выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В пятницу, 29 января по востоку страны в ночные часы ожидается сильный снег, из-за этого объявлен желтый уровень опасности. Ночью температура воздуха опустится до –2..–8°С, днем будет находиться в пределах от 0 до –5°С.

"Днем 30 января по югу, а ночью 31 января по юго-востоку страны скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с юга Польши", – рассказали синоптики.

В субботу почти по всей стране пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет юго-западного и западного направления, умеренный, местами порывистый. Ночью температура воздуха составит от –4 до –10°С, при прояснениях до –12°С, днем – –1..–6°С.

В воскресенье снег ожидается только на юго-востоке страны. Температура воздуха ночью и днем будет, как и в субботу.