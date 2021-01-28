«Ошибаются те, кто думает, что преступление можно скрыть, и потом сказать «меня там не было»

Источник материала: Салiдарнасць

Почему упомянутым в деле Романа Бондаренко срочно нужна консультация адвокатов.





Информация, на основании которой проведена предварительная проверка BYPOL по факту смерти Романа Бондаренко, предоставлена профессионалами, имеющими непосредственное отношение к данному делу, уверен руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

— Очевидно, что факты предоставлены не случайными лицами, а непосредственно следователями и прокурорскими работниками, которые расследуют или надзирают за этим следствием, — озвучил «Салiдарнасцi» бывший следователь. — Все изучено тщательно, до мелочей, с проведением соответствующих экспертиз и оперативных действий. Допустим, просто так не удастся получить данные о биллинге телефонов лиц, среди которых немало тех, к кому вообще трудно подобраться.

По мнению собеседника, не исключено, что делом Бондаренко занимаются несколько спецслужб. Олег Волчек также рассказал о главных выводах, которые сделал, изучив материалы BYPOL.

— Мы увидели, насколько большой выявлен круг участников. Точно узнали, что телесные повреждения были нанесены не в РУВД, а на одном из этапов — до того, как Роман был туда доставлен в уже беспомощном состоянии.

Расследование опровергло главную версию властей об алкогольном опьянении погибшего, хоть, повторюсь, и там также указано, что наличие алкоголя в крови никак не влияет на квалификацию преступления.

В целом, предоставлено достаточно доказательств для того, чтобы возбудить уголовное дело и задержать подозреваемых. То есть оперативным органам есть возможность заняться реальным преступлением, а не бегать за протестующими бабушками, — отметил правовед.

По его словам, выяснить непосредственно роль каждого из установленных лиц профессионалам не составит труда.

— По закону, когда установлен круг подозреваемых, все они попадают в оперативную разработку, КГБ, розыска МВД или других служб. У каждого необходимо взять объяснения и, я не исключаю, что они уже взяты, и следователям уже все известно.

Как видно, всплыли новые лица, например, сестра мужа Натальи Эйсмонт . Кстати, биллинг, чтобы там она не говорила, — одно из серьезных доказательств, благодаря которому раскрывается множество преступлений. И когда человек говорит, что его не было в том месте в то время или что просто отдал телефон, сразу должен быть установлен тот, кому телефон передали.

Не может просто так выехать служебный автобус СОБРа. На него выписывается топливо, отметки убытия есть в журналах, а отъезд фиксируется на камеры. И даже если уничтожить все эти документы, останется еще 20-40 косвенных свидетелей, которые все равно все подтвердят.

Ошибаются те, кто думает, что преступление можно скрыть, просто покинув место, где оно было совершенно, и потом сказать «меня там не было».

Надо понимать, что это убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью, с нанесением множественных тяжких телесных повреждений на почве идеологической вражды. Наказывается вплоть до смертной казни. Для таких преступлений не существует сроков давности. Не смогут же они всю жизнь бегать, пытаясь скрыться, — рассуждает юрист.

Он советует людям, попавшим в круг подозреваемых, не пытаться отрицать неоспоримые факты, а, наоборот, всячески сотрудничать со следствием.

— Заметьте, никто из них не подал иски о клевете, не обратился за защитой к генпрокурору, не попросил возбудить дело против тех, кто стоит за этими якобы «фейками», не попросил привлечь их к ответственности, объявить в интерпол.

Потому что бессмысленно отрицать, когда есть неоспоримые факты. Сейчас этим людям нужно как можно быстрее писать явку с повинной и идти на сотрудничество, чтобы попытаться уменьшить себе сроки. Они будут зависеть от непосредственной роли каждого: кто наносил побои, кто организатор, кто прикрывал, кто укрывал следы, кто был свидетелем и сокрыл преступления, кто был пособником и т.д.

Насколько мне известно, у спортсменов есть отягчающий фактор: им нельзя вне ринга применять боевые приемы. Этот факт может заинтересовать и международные спортивные федерации. Это довольно серьезное нарушение.

Поверьте, степень вины каждого установить будет несложно во время следствия. Когда человек понимает, что ему грозит либо 25 лет или вышка, либо 5 лет, он сразу вспоминает, кто и что делал конкретно, — говорит Волчек.

О том, что все материалы действительно собраны, по его мнению, свидетельствует и готовность властей предоставить их Международной федерации хоккея.

— Нельзя исключить и тот факт, что все лица, попавшие в оперативную разработку в связи с этим делом, попали и в определенную зависимость. И никто не знает, что будет с ними дальше. Допустим, их могут шантажировать, принуждая к совершению других преступлений. Поэтому сейчас всем им я бы посоветовал незамедлительно проконсультироваться с адвокатами, — настаивает правовед.

Он уверен, что объем и качество материалов, собранных по делу Романа Бондаренко, указывают на наличие материалов по другим преступлениям, которые власти пытаются замолчать.

— Безусловно, это профессиональный «слив» информации. Он свидетельствует о том, что и дело Бондаренко, и дела Тарайковского, Шутова и остальных убитых, наверняка, уже раскрыты и подозреваемые известны. Это можно расценивать как сигнал для общества изнутри прокурорской системы о том, что они все зафиксировали.

Это также говорит о том, что собраны материалы и по другим тяжким преступлениям о пытках, издевательствах. Не обязательно, что эту работу проводили только уволившиеся сотрудники.

Власть недооценивает следователей, их персональные качества и навыки. Следователь намного острее чувствует ситуацию, это профессионал, он не хочет остаться крайним, и у него все возможности. Он будет ксерокопировать, собирать, документировать, записывать видео и аудио, — все, что сможет, чтобы обезопасить себя. Да, он понесет ответственность, но тут же покажет резолюцию начальника следственного комитета или прокурора.

Поэтому я не сомневаюсь, что материалы собирались и собираются и что они будут постоянно всплывать, — убежден собеседник.