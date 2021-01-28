Лукашенко о политической амнистии: будет завтра, если кто-то покажет хоть одну политическую статью в УК

Источник материала: Onliner

Во время сегодняшнего совещания Александр Лукашенко рассказал, в каком случае в Беларуси возможна политическая амнистия. По его словам, он помилует задержанных хоть завтра, если ему покажут политические статьи в Уголовном кодексе.

— Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия... политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Слушайте, надо прекратить эту всякую болтовню. Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос: «Когда нас отпустят?» Я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос когда. Жду-с. До сих пор жду-с... Но я человек осведомленный. Я знаю, что обсуждались эти вопросы с родственниками. Такая возможность у этих протестунов (главарей) была — денег жалко.

Поэтому, сказал он, не надо строить иллюзии о политических заключенных, амнистии и так далее.

— Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое — уголовное преступление — отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, все, что есть. Нет — суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия, — сказал Лукашенко.

Напомним, инициатива «Круглый стол демократических сил» предложит список заключенных для амнистии. Его планируют представить на Всебелорусском народном собрании. По состоянию на 26 января в нем находятся 213 человек.

Вот некоторые имена людей, предложенные для амнистии:

Виктор Бабарико

Эдуард Бабарико

Мария Колесникова

Максим Знак

Сергей Тихановский

Екатерина Андреева

Екатерина Борисевич

Дарья Чульцова

Лилия Власова

Алана Гебремариам

Игорь Лосик

Илья Салей

Павел Северинец

Николай Статкевич

Алла Шарко

Юлия Слуцкая