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Лукашенко о политической амнистии: будет завтра, если кто-то покажет хоть одну политическую статью в УК
Источник материала: Onliner
Во время сегодняшнего совещания Александр Лукашенко рассказал, в каком случае в Беларуси возможна политическая амнистия. По его словам, он помилует задержанных хоть завтра, если ему покажут политические статьи в Уголовном кодексе.
— Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия... политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Слушайте, надо прекратить эту всякую болтовню. Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос: «Когда нас отпустят?» Я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос когда. Жду-с. До сих пор жду-с... Но я человек осведомленный. Я знаю, что обсуждались эти вопросы с родственниками. Такая возможность у этих протестунов (главарей) была — денег жалко.
Поэтому, сказал он, не надо строить иллюзии о политических заключенных, амнистии и так далее.
— Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое — уголовное преступление — отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, все, что есть. Нет — суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия, — сказал Лукашенко.
Напомним, инициатива «Круглый стол демократических сил» предложит
Вот некоторые имена людей, предложенные для амнистии:
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Лукашенко о политической амнистии: будет завтра, если кто-то покажет хоть одну политическую статью в УК
Во время сегодняшнего совещания Александр Лукашенко рассказал, в каком случае в Беларуси возможна политическая амнистия. По его словам, он помилует задержанных...
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