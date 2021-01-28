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Лукашенко о политической амнистии: будет завтра, если кто-то покажет хоть одну политическую статью в УК

28.01.2021 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во время сегодняшнего совещания Александр Лукашенко рассказал, в каком случае в Беларуси возможна политическая амнистия. По его словам, он помилует задержанных хоть завтра, если ему покажут политические статьи в Уголовном кодексе.

— Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия... политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Слушайте, надо прекратить эту всякую болтовню. Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос: «Когда нас отпустят?» Я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос когда. Жду-с. До сих пор жду-с... Но я человек осведомленный. Я знаю, что обсуждались эти вопросы с родственниками. Такая возможность у этих протестунов (главарей) была — денег жалко.

Поэтому, сказал он, не надо строить иллюзии о политических заключенных, амнистии и так далее.

— Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое — уголовное преступление — отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, все, что есть. Нет — суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия, — сказал Лукашенко.

Напомним, инициатива «Круглый стол демократических сил» предложит список заключенных для амнистии. Его планируют представить на Всебелорусском народном собрании. По состоянию на 26 января в нем находятся 213 человек.

Вот некоторые имена людей, предложенные для амнистии:

  • Виктор Бабарико
  • Эдуард Бабарико
  • Мария Колесникова
  • Максим Знак
  • Сергей Тихановский
  • Екатерина Андреева
  • Екатерина Борисевич
  • Дарья Чульцова
  • Лилия Власова
  • Алана Гебремариам
  • Игорь Лосик
  • Илья Салей
  • Павел Северинец
  • Николай Статкевич
  • Алла Шарко
  • Юлия Слуцкая

 
 
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Во время сегодняшнего совещания Александр Лукашенко рассказал, в каком случае в Беларуси возможна политическая амнистия. По его словам, он помилует задержанных...
 
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