«Если мы проиграем, 90% ресторанов и баров не смогут работать после 23:00». Минские рестораторы опять под угрозой

Источник материала: Onliner

В последние годы мы много писали о расцветающей сфере общественного питания, которая становилась насыщеннее, разнообразнее и богаче с каждым днем. Но в 2020-м все изменилось: многие заведения закрылись, еще часть до сих пор остается под угрозой. Теперь же у владельцев кафе, баров и ресторанов может появиться еще одна проблема: ассоциация рестораторов получила проект постановления Совмина, который может сильно ударить по некоторым бизнесменам. В документе говорится, что заведениям, работающим в жилых домах или общежитиях и продающим алкоголь, могут запретить работать после 23:00.

— Мы пишем свое мнение и просим вынести на общественное обсуждение. Сейчас как никогда нужна помощь вас всех. Скорее всего, мы будем писать письмо с подписями всех членов ассоциации, поэтому, по возможности, сообщите друзьям и коллегам: чем больше нас будет, тем больше шансов. Попросите вступить к нам максимально большое количество предпринимателей. Мы не будем брать никаких взносов, не будем делать никаких условий. Если мы проиграем, 90% ресторанов и баров не смогут работать после 23:00, — написали представители ассоциации рестораторов.

(будет дополнено)