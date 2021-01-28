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Стала похожа на утку: Деми Мур показала неудачную пластику лица

28.01.2021 16:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Стала похожа на утку: Деми Мур показала неудачную пластику лица
Деми засветила грудь / instagram.com/ellehongkong
Голливудская актриса Деми Мур приняла участие в показе Fendi. При этом фанаты обратили внимание не то как на наряд Деми, а на ее лицо.

У Деми Мур изменилось лицо из-за скул и губ. Вероятно, она сделала пластику лица. Хотя может быть и такое, что визажисты специально сделали ей такой гримм для показа.

В целом ее образ был блестящим. Деми надела черный костюм с глубоким декольте. При этом руки были полностью закрыты. А дополнили такой яркий образ массивные сережки.

Стала похожа на утку: Деми Мур показала неудачную пластику лица

Деми засветила грудь / instagram.com/ellehongkong

Стала похожа на утку: Деми Мур показала неудачную пластику лица

Деми засветила грудь / instagram.com/ellehongkong
 
 
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