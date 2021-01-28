Источник материала: UDF



Деми засветила грудь / instagram.com/ellehongkong

Деми засветила грудь / instagram.com/ellehongkong

Деми засветила грудь / instagram.com/ellehongkong

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стала похожа на утку: Деми Мур показала неудачную пластику лица Актриса «обновила» скулы и губы.

изменилось лицо из-за скул и губ. Вероятно, она сделала пластику лица. Хотя может быть и такое, что визажисты специально сделали ей такой гримм для показа.В целом ее образ был блестящим. Деми надела черный костюм с глубоким декольте. При этом руки были полностью закрыты. А дополнили такой яркий образ массивные сережки.