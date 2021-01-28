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На московском заводе Renault стартовал выпуск нового поколения Duster

28.01.2021 16:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На заводе Renault в Москве началось серийное производство нового Duster — компания решила сообщить об этом, не дожидаясь официальной премьеры, которая состоится через две недели.


В прошлом году в ходе подготовки к запуску нового Duster московское предприятие Renault было модернизировано. Так, сварка боковин кузова теперь представляет собой роботизированную ячейку в составе 15 сварочных роботов, 4 роботов-переносчиков, которые транспортируют детали и материалы, и двух роботов, ответственных за смену оснастки кузова. Роботизированная ячейка может менять оснастки под разные модели, это позволяет делать график производства гибким в зависимости от спроса. Это стало заключительным этапом в общем процессе полной роботизации сварки на заводе. Также внедрена роботизированная гравировка VIN-номеров.



Напомним, что первые подробности и фотографии нового Duster для рынка ТС были обнародованы в декабре прошлого года. Всю недостающую информацию о машине в Renault раскроют уже 11 февраля, когда пройдет онлайн-презентация новинки. Старт продаж нового кроссовера запланирован на первый квартал текущего года.

 
 
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На заводе Renault в Москве началось серийное производство нового Duster - компания решила сообщить об этом, не дожидаясь официальной премьеры, которая состоится через...
 
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