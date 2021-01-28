Бывший президент IBU признался в получении интимных услуг в России













«Бессеберг признался полиции, что в промежутке между 2010 и 2014 годами один раз воспользовался услугами проститутки во время визита в Москву», — говорится в отчете комиссии. При этом экс-президент IBU уточнил, что не знал, кто платил за услуги. Он предложил, что ее прислал один из российских спортивных чиновников.





Также в расследовании отмечается, что в ходе многочисленных визитов в Россию Бессебергу помогали разные молодые переводчицы. Неназванный член исполкома IBU сообщил комиссии, что эти переводчицы могли оказывать Бессебергу в том числе и интимные услуги.





Бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш также не исключила интимные отношения экс-главы организации со своими переводчицами. «По стилю общения Андерса с переводчицами можно было сделать вывод, что у них интимные отношения», — приводятся ее слова в отчете комиссии.





Кроме того, Бессеберг рассказал, что в России у него был сексуальные контакты с женщиной, с которой он познакомился в 2016 году в Ханты-Мансийске на этапе Кубка мира. По словам Бессеберга, женщина сообщила ему, что раньше была танцовщицей в ночном клубе и очень любит биатлон.





В 2018 году во время этапа Кубка мира в Тюмени Бессеберг еще раз встретился с этой женщиной и вновь имел с ней сексуальную связь. По словам экс-главы IBU, у женщины была аккредитация на соревнования, но она не говорила по-английски, и в общении им помогали представители Союза биатлонистов России (СБР).





Ранее в четверг стало известно, что независимая комиссия под руководством английского юриста Джонатана Тэйлора признала вину Бессеберга и Реш в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. Имена биатлонистов, нарушивших антидопинговые правила, не уточняются.



