ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Cиноптики: Предстоящая ночь в Беларуси будет морозной

28.01.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Cиноптики: Предстоящая ночь в Беларуси будет морозной

  • 28.01.2021, 16:28
Cиноптики: Предстоящая ночь в Беларуси будет морозной

В большинстве районов выпадет снег.

Предстоящая ночь в Беларуси будет морозной, прогнозируют специалисты Белгидромета, пишет naviny.by.

Как отмечают синоптики, ночью будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет снег (по востоку — сильный снег).

В отдельных регионах сгустится туман, ожидается гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Столбик термометра опустится до -2..-8°С (при прояснениях до -10°С).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Макей обвинил послов из ЕС в деструктивных постах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by