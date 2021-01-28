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Cиноптики: Предстоящая ночь в Беларуси будет морозной
Источник материала: Хартия'97
Cиноптики: Предстоящая ночь в Беларуси будет морозной
В большинстве районов выпадет снег.
Предстоящая ночь в Беларуси будет морозной, прогнозируют специалисты Белгидромета, пишет
Как отмечают синоптики, ночью будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет снег (по востоку — сильный снег).
В отдельных регионах сгустится туман, ожидается гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Столбик термометра опустится до -2..-8°С (при прояснениях до -10°С).
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В большинстве районов выпадет снег.
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