Источник материала: Хартия'97

Белорусская художница проводит «партизанские» акции по всему Минску 2 28.01.2021, 15:59

Ее работы появляются в самых неожиданных для режима местах.

В разных уголках Минска, в том числе возле "кузниц кадров режима" проходит выставка плакатов дизайнера и художницы Натальи Жуковой, знаменитой "девушки с синими волосами".

Ее работа посвящена людям, попавшим под руку "защитникам режима", многие из них просто шли купить лампочку или арбуз, а были вынуждены ознакомиться с политической обстановкой в стране, сообщает телеграм-канал "Баста!" .

"Я сидела свои сутки за то, что подарила цветы бабушке, моя сокамерница кормила студентов булочками. Леди за стеной вышла купить новые сапоги. Ты все еще думаешь, что это тебя не коснется? У меня для тебя плохие новости...."





























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