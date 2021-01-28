Завалило снегом по самую крышу. Как в Гродно откапывали машину из сугроба

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 28 янв – Sputnik, Инна Гришук. Снежный циклон "Ларс", который бушевал в Гродно с вечера понедельника до утра среды, принес не только много снега, но и неудобства водителям, которым приходилось чаще махать лопатой на стоянках и маневрировать в соляной каше на дорогах.

Больше всего внимание горожан приковала история гродненца из микрорайона Ольшанка, чью машину завалило снегом по самую крышу. Корреспондент Sputnik узнала, удалось ли владельцу освободить авто из снежного плена.

Командировка и ветер

Когда начался снежный циклон, машина жителя Ольшанки Юрия была припаркована на стоянке у дома. Парковочное место оказалось не самым удачным в канун надвигающегося на город снежного циклона "Ларс". Высотка находится на окраине микрорайона, за ней – чистое поле и гуляющие ветра. Оттуда стало потихоньку заносить машину снегом. Сам Юрий был в это время в командировке и не успел вовремя отогнать авто в менее ветреное место.

О том, что его Mazda уходит по самую крышу в снег, он сначала узнал от супруги, а потом и из обсуждений в социальных сетях и на местных ресурсах. Оказалось, что видео закопанной в снегу машины опубликовал сосед, оно мгновенно стал вирусным и вызвало бурное обсуждение горожан.

"Не понимаю, почему всех заинтересовала история с моей машиной. Это же обычная житейская ситуация. Да, закопало ее снегом, буквально за сутки скрылась в сугробе. Теперь мне звонят знакомые, шутят на эту тему", – рассказывает Юрий и предполагает, что причина в том, что в Гродно давно не было по-настоящему снежной зимы.

Помогли коммунальщики

Мужчина говорит, что с его машиной такое случилось впервые. Происшествие его не расстроило. Наоборот – появилась тема для шуток и повод лишний раз размяться на свежем воздухе с лопатой в руках.

В снежном плену оказалось две машины, которые были припаркованы в не самом удачном месте и в итоге полностью спрятались под снегом. Юрий говорит, что вернулся в Гродно в ночь на 27 января. Утром решил, что машину нужно откопать, а не ждать оттепели. Тут автовладельцу повезло - махать лопатой пришлось недолго.

© Photo : предоставлено владельцем автомобиля Юрием Машину из сугроба помог вытащить трактор коммунальщиков

"Планировал, что часа за полтора справлюсь. Но удалось за 20 минут. Я откопал передний мост и водительскую дверь. В это время во двор приехал трактор ЖКХ, который согласился вытащить машину", – вспоминает водитель и добавляет, что машина в соседнем парковочном кармане была занесена снегом еще сильнее. Но как ее откапывали, он не знает.

Циклон "Ларс" принес в Гродно небывалое количество снега , который шел в областном центре без остановок почти двое суток. За это время уровень снежного покрова в Гродно вырос почти с нулевой отметки до 28 сантиметров, а в некоторых районах – до 42 сантиметров. В последний раз такое количество снега в Гродно было чуть более 40 лет назад. В конце января 1979 года высота снежного покрова в областном центе составляла 40 сантиметров.

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