Стартовал личный чемпионат Беларуси по настольному теннису: участником мог стать любой желающий

Источник материала: ОНТ

В новом формате, но без лидеров – сегодня стартовал личный чемпионат Беларуси по настольному теннису.

В этом году формат турнира изменён – участником мог стать любой желающий. Было подано 150 заявок, и организаторам пришлось приостановить регистрацию – количество мест ограничено. Однако на турнире не выступят лидеры сборной – Владимир Самсонов и Павел Платонов.

По итогам квалификации 16 лучших участников пройдут в основной раунд, где встретятся с 16-ю сильнейшими спортсменами национального рейтинга. Завершится чемпионат страны в воскресенье.

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