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ДТП в Ленинском районе: водитель «Лады» не уступил дорогу «Шевроле»

28.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Очередное ДТП с участием нетрезвого водителя произошло в районе ул. Денисовской, сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.  

По предварительной информации, водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигался по ул. Козыревской в направлении ул. Денисовской и при встречном разъезде не уступил дорогу водителю автомобиля «Шевроле». Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска.

Медицинское освидетельствование выявило у водителя «Лады» концентрацию паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,38 промилле. По данному факту проводится проверка.

ГАИ напоминает: если водитель управляет транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передаёт управление транспортным средством такому лицу либо отказывается от прохождения проверки (освидетельствования) повторно в течение года после наложения административного штрафа за нарушение ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь. В отношении данного лица возбуждается уголовное дело по ст. 317-1 УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно ч. 6 ст. 61 УК Республики Беларусь, независимо от права собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 317-1 УК Республики Беларусь (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).

Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

 

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Теги: Минск
 
 
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Очередное ДТП с участием нетрезвого водителя произошло в районе ул. Денисовской, сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.   По предварительной информации,...
 
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