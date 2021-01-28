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«Бесчинствующая демократия»: Макей – о действиях белорусской оппозиции, которая призывает к протестам и санкциям

28.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Бесчинствующая демократия»: Макей – о действиях белорусской оппозиции, которая призывает к протестам и санкциям

«Бесчинствующей демократией» назвал действия белорусской оппозиции, которая призывает к протестам и санкциям, министр иностранных дел.

Владимир Макей принял участие в Совете постоянных полномочных представителей государств СНГ. Затем состоялся брифинг, на котором глава внешнеполитического ведомства ответил на вопросы журналистов, в том числе о сложившейся в стране ситуации. 

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Разрушить до основания все, что было достигнуто за всю предыдущую историю нашей независимости, сегодня можно моментально. Кто будет создавать и каким образом мы будем создавать новое государство на разрушенных руинах? Ответа от оппонентов власти я, к сожалению, до сих пор не услышал. Санкции, убрать, уничтожить, смести и тому подобное – я называю это "бесчинствующая демократия". Зная многих людей, которые находятся за рубежом, что они говорят и предлагают в отношении Беларуси и белорусского народа, я убежден, что в случае прихода таких людей к власти это будет фашиствующая демократия».

Также министр подтвердил: некоторые послы из Европейского союза распространяют в Беларуси информацию антигосударственной направленности. Затронули в разговоре отношения с США в связи с приходом новой администрации. Глава МИДа подчеркнул: Беларусь всегда готова к плодотворному и равноправному взаимодействию. Минск заинтересован в скорейшем прибытии посла Соединённых Штатов, и в ближайшее время Беларусь определится с кандидатурой нашего посла в Вашингтоне. 

Верхом лицемерия и двуличия глава МИДа назвал решения Брюсселя и Вильнюса относительно работы санатория «Беларусь» в Друскининкае, где заложниками санкций стали обычные люди – работники заведения, не имеющие отношения к политике. 

Прозвучали и новости о вакцинации. В этом году из России к нам поступит 200 тыс. доз препарата. Также Беларусь может получить партию вакцины из Китая – на безвозмездной основе. Переговоры об этом идут. 

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Теги: Минск
 
 
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