В Минске проведут заседание межпарламентской комиссии Беларуси и Армении

Источник материала: ОНТ

Минске проведут заседание межпарламентской комиссии Беларуси и Армении" class="one-news__figure-img">

27 января состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Республике Армения Александра Конюка с заместителем председателя Национального собрания Армении Ваге Энфиаджяном, сообщает БЕЛТА.

На переговорах обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества парламентов Беларуси и Армении.

Также были рассмотрены перспективы проведения в Минске в 2021 году очередного заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Республики Беларусь и Национального собрания Республики Армения.

Фото: sb.by

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