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В Минске проведут заседание межпарламентской комиссии Беларуси и Армении
Источник материала: ОНТМинске проведут заседание межпарламентской комиссии Беларуси и Армении" class="one-news__figure-img">
27 января состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Республике Армения Александра Конюка с заместителем председателя Национального собрания Армении Ваге Энфиаджяном,
На переговорах обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества парламентов Беларуси и Армении.
Также были рассмотрены перспективы проведения в Минске в 2021 году очередного заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Республики Беларусь и Национального собрания Республики Армения.
Фото: sb.by
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27 января состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Республике Армения Александра Конюка с заместителем председателя Национального...
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