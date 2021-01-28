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Лукашенко о Навальном: если ты решил бороться с коррупцией, надо быть самому кристально чистым
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня на совещании
Александр Лукашенко отметил, что расследования Алексея Навального – это только начало и только один из этапов раскачивания ситуации в России. По мнению белорусского Президента, человек, который борется с коррупцией и проводит такие расследования, должен быть с кристально чистой совестью и биографией, чего нельзя сказать о Навальном, в отношении которого возбудили уголовное дело.
Президент Беларуси выразил уверенность, что нашу страну и Россию не оставят в покое, особенно никто на Западе не простит Владимиру Путину то, что он объединил страну и остановил там военные конфликты.
Александр Лукашенко напомнил, что было в 90-х годах в России.
Александр Лукашенко отметил, что постоянно общается с Владимиром Путиным и другими должностными лицами, обсуждая и актуальную повестку. По многим вопросам обе стороны абсолютно находят взаимопонимание.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам совершенствования законодательства высказал свое мнение о протестах в России и расследованиях Алексея...
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