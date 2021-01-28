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Лукашенко о Навальном: если ты решил бороться с коррупцией, надо быть самому кристально чистым

28.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о Навальном: если ты решил бороться с коррупцией, надо быть самому кристально чистым

Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам совершенствования законодательства высказал свое мнение о протестах в России и расследованиях Алексея Навального. Об этом пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что расследования Алексея Навального – это только начало и только один из этапов раскачивания ситуации в России. По мнению белорусского Президента, человек, который борется с коррупцией и проводит такие расследования, должен быть с кристально чистой совестью и биографией, чего нельзя сказать о Навальном, в отношении которого возбудили уголовное дело.

Президент Беларуси выразил уверенность, что нашу страну и Россию не оставят в покое, особенно никто на Западе не простит Владимиру Путину то, что он объединил страну и остановил там военные конфликты. 

Александр Лукашенко напомнил, что было в 90-х годах в России. 

Александр Лукашенко отметил, что постоянно общается с Владимиром Путиным и другими должностными лицами, обсуждая и актуальную повестку. По многим вопросам обе стороны абсолютно находят взаимопонимание. 

«Мы до этого были на одной стороне баррикад, будем и дальше воевать за то, чтобы людьми зваться», – подытожил Президент Беларуси.


ФОТО: БЕЛТА

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Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам совершенствования законодательства высказал свое мнение о протестах в России и расследованиях Алексея...
 
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