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КХЛ: команда омского «Авангарда» обыграла рижское «Динамо»

28.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

КХЛ: команда омского «Авангарда» обыграла рижское «Динамо»

Хоккеисты омского «Авангарда» стали третьей командой, которая обеспечила себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Российский клуб обыграл утратившее шансы на выход в нокаут-раунд рижское «Динамо» со счётом 2:1 и набрал уже 68 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место. В составе омской команды выступают трое белорусов: нападающие Андрей Стась и Никита Комаров, а также защитник Кирилл Готовец. «Авангард» стал третьей командой, обеспечившей себе выход в плей-офф. Также борьбу за главный трофей лиги точно продолжат московский ЦСКА и казанский «Ак Барс».

Фото: HAWK.RU

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Хоккеисты омского «Авангарда» стали третьей командой, которая обеспечила себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Российский клуб обыграл...
 
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