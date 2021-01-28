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Пятая попытка Памелы Андерсон: звезда Playboy тайно вышла замуж

28.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пятая попытка Памелы Андерсон: звезда Playboy тайно вышла замуж

Легенда «Спасателей Малибу» и журнала Playboy в пятый раз сочеталась узами брака, рассказывает журнал ELLE.

Избранником Памелы стал её телохранитель Дэй Хэйхерст, любовная история с которым началась во время карантина. После развода с четвёртым супругом актриса отправилась на остров Ванкувер в компании Хэйхерста. Предложение руки и сердца мужчина сделал всего через несколько месяцев после этого, а в канун Рождества пара принесла клятвы верности.

На свадебной церемонии присутствовали только молодожены, фотограф, пастор и индеец, который провел очищающий обряд. Торжество прошло в доме бабушки и дедушки Памелы Андерсон, который по словам актрисы, особенно дорог ей, потому что в этом же доме поженились ее родители.

Фото: foxbusiness.com

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Легенда «Спасателей Малибу» и журнала Playboy в пятый раз сочеталась узами брака, рассказывает журнал ELLE. Избранником Памелы стал её телохранитель Дэй Хэйхерст,...
 
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