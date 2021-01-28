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Чемпионат мира по гандболу: сборная Дании обыграла команду Египта

28.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат мира по гандболу: сборная Дании обыграла команду Египта

На чемпионате мира по гандболу определились полуфиналисты. Сборная Дании не без труда обыграла хозяев турнира – команду Египта.

После первого тайма скандинавы вели (16:13), однако основное время завершилось вничью – 28:28. Два экстратайма победителя не выявили (7:7), а в серии пенальти сильнее оказались датчане – 4:3. В полуфинале им предстоит сыграть с испанцами, которые обыграли норвежцев (31:26). Сборная Швеции была сильнее команды Катара (35:23). Шведы в полуфинале сыграют с французами, которые в экстратайме были сильнее венгров. Основное время завершилось вничью (30:30), а счет в экстратайме – 5:2. Полуфинальные матчи пройдут в пятницу. Также стал известен победитель утешительного турнира – Кубка Президента. В решающем матче победу одержала сборная Туниса, которая обыграла команду Австрии (37:33). 

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На чемпионате мира по гандболу определились полуфиналисты. Сборная Дании не без труда обыграла хозяев турнира – команду Египта. После первого тайма скандинавы...
 
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