Чемпионат мира по гандболу: сборная Дании обыграла команду Египта

Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по гандболу определились полуфиналисты. Сборная Дании не без труда обыграла хозяев турнира – команду Египта.

После первого тайма скандинавы вели (16:13), однако основное время завершилось вничью – 28:28. Два экстратайма победителя не выявили (7:7), а в серии пенальти сильнее оказались датчане – 4:3. В полуфинале им предстоит сыграть с испанцами, которые обыграли норвежцев (31:26). Сборная Швеции была сильнее команды Катара (35:23). Шведы в полуфинале сыграют с французами, которые в экстратайме были сильнее венгров. Основное время завершилось вничью (30:30), а счет в экстратайме – 5:2. Полуфинальные матчи пройдут в пятницу. Также стал известен победитель утешительного турнира – Кубка Президента. В решающем матче победу одержала сборная Туниса, которая обыграла команду Австрии (37:33).

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