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Чемпионат Европы: женская баскетбольная сборная начала готовиться к отборочным мачтам

28.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Европы: женская баскетбольная сборная начала готовиться к отборочным мачтам

Женская баскетбольная сборная начала готовиться к отборочным мачтам чемпионата Европы.

Женская баскетбольная сборная начала готовиться к отборочным мачтам чемпионата Европы. К тренировкам в Минске приступили десять спортсменок.

Ещё четыре игрока, в том числе Алекс Бентли курского «Динамо», присоединятся к команде в Риге, где белорускам предстоит провести три заключительные встречи отборочного этапа чемпионата Европы. Третьего февраля команда Натальи Трофимовой сыграет со сборной Польши, затем – с соперницами из Великобритании, а шестого февраля вновь встретится с командой Польши. Белоруски начали квалификацию Евробаскета в ноябре, обыграв команду Великобритании – 90:59. В отборе принимают участие 33 команды. Девять победителей групп и пять лучших команд, занявших вторые места, выйдут в финальный раунд, который должен пройти с 17 по 27 июня во Франции и Испании.

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Теги: Минск
 
 
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Женская баскетбольная сборная начала готовиться к отборочным мачтам чемпионата Европы. Женская баскетбольная сборная начала готовиться к отборочным мачтам...
 
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