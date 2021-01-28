Нападение на машину ФСБ в Москве: задержан популярный TikTok-блогер

Источник материала: ОНТ

После нападения на машину ФСБ в Москве задержали популярного TikTok-блогера. Служебный автомобиль забросали снежками и разбили стекло. По некоторой информации – водитель получил травму глаза. Возбуждено уголовное дело.





Ролики с нападением на машину стали популярными в интернете. И хотя в аккаунте задержанного этого ролика нет, его подозревают в причастности к нападению. У Константина Лакеева (его псевдоним в сети Костя Киевский) более 800 тыс. подписчиков. Вместе с блогером в полицию отвезли и 12 его коллег, для проверки.

Сейчас Лакеев в изоляторе. Ранее Следственный комитет России опубликовал видео с извинениями блогера. По некоторой информации, водитель автомобиля госпитализирован с травмой.

Кроме того, в лесу под Псковом сегодня задержан уроженец Чечни, нападавший на сотрудников ОМОН в Москве 23 января. Ему уже предъявлено обвинение по одному эпизоду. Ещё по двум он проходит подозреваемым.

Всего в России по итогам несанкционированных акций задержали 3893 человека. В некоторых регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, завели уголовные дела.

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