Налоговый майдан проходит в Киеве

Источник материала: ОНТ

В Киеве протестующие перекрыли Крещатик – в украинской столице предприниматели организовали налоговый майдан.







На акцию со всей страны съехались представители малого бизнеса. Колонна направилась к Конституционному суду. А по пути люди собираются зайти к представительству Европейского союза и посольству США. Предприниматели требуют расширения помощи пострадавшему от пандемии бизнесу и упрощения системы налогообложения. Колонну протестующих сопровождают взрывотехники и полицейские. Силовики усилили меры безопасности. Не исключено, что часть улиц перекроют для движения транспорта. Протесты предпринимателей проходят в Украине с декабря. И неоднократно выливались в столкновения с полицией.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram