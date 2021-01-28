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Налоговый майдан проходит в Киеве

28.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Налоговый майдан проходит в Киеве

В Киеве протестующие перекрыли Крещатик – в украинской столице предприниматели организовали налоговый майдан.


На акцию со всей страны съехались представители малого бизнеса. Колонна направилась к Конституционному суду. А по пути люди собираются зайти к представительству Европейского союза и посольству США. Предприниматели требуют расширения помощи пострадавшему от пандемии бизнесу и упрощения системы налогообложения. Колонну протестующих сопровождают взрывотехники и полицейские. Силовики усилили меры безопасности. Не исключено, что часть улиц перекроют для движения транспорта. Протесты предпринимателей проходят в Украине с декабря. И неоднократно выливались в столкновения с полицией. 

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В Киеве протестующие перекрыли Крещатик – в украинской столице предприниматели организовали налоговый майдан. На акцию со всей страны съехались представители...
 
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