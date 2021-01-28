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КХЛ: игроки минского «Динамо» уступили команде нижегородского «Торпедо»

28.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

КХЛ: игроки минского «Динамо» уступили команде нижегородского «Торпедо»

Хоккеисты минского «Динамо» на своём льду уступили нижегородскому «Торпедо» в КХЛ – 1:3 и прервали серию из трех побед.

Гости открыли счёт на второй минуте, а к середине поединка увеличили преимущество благодаря дублю нападающего Джастина Клуса. Минчане могли восстановить равновесие. На 50-й минуте форвард «Динамо» Денис Мосалёв сократил отставание. Однако ни тайм-аут, ни замена вратаря на шестового полевого игрока команде не помогли. Впереди у «Динамо» ещё два матча домашней серии: завтра – игра с московским ЦСКА, а в воскресенье – с подмосковным «Витязем».

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Хоккеисты минского «Динамо» на своём льду уступили нижегородскому «Торпедо» в КХЛ – 1:3 и прервали серию из трех побед. Гости открыли счёт на второй минуте, а к...
 
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