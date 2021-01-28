В Гомеле задержан наркодилер, у которого изъято более 5 кг марихуаны

Источник материала: ОНТ

Оперативники Гомеля задержали крупного наркодилера, сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сотрудники гомельского наркоконтроля задержали 34-летнего неработающего мужчину, который хранил при себе полимерный пакет с марихуаной (более 100 гр). Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств, и милиционеры из областного УВД приступили к поиску дилера.

27 января его удалось задержать. Торговцем оказался 36-летний неработающий гомельчанин, который, по оперативной информации, мог хранить в квартире крупную партию каннабиса.

На месте задержания работал кинолог. Служебная собака и обнаружила тайники с марихуаной: большие и мелкие пакеты были спрятаны во всех комнатах. Общий вес найденных наркотических веществ составил более 5 кг.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигурант помещен в изолятор временного содержания.

Фото и видео: УВД Гомельского облисполкома

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