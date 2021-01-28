Люди в красно-зеленом, которые клеили госфлаги на окна в Новой Боровой. Кто это мог быть и все ли по закону?

Источник материала: Салiдарнасць

Местные возмущены: это похоже на новый способ давления на квартал под Минском, где много жителей с протестными настроениями. TUT.BY прикинул, кто мог приходить в район, а еще спросил у жителей, застройщика и адвоката, что они обо всем этом думают.





Вот так выглядел зелено-красный отряд 27 января в Новой Боровой. Фото: читатель TUT.BY

Что происходило в Новой Боровой?

Парни в красно-зеленом заезжали вчера и в минское Уручье, но наиболее активно вели себя в Новой Боровой (формально это территория деревни Копище). Там они наклеивали на окна и стеклянные двери подъездов изображения государственного флага.

Двор квартала «Форрест» — закрытый. Местные говорят, что парни в спортивных костюмах перепрыгивали через закрытую калитку.

Людмила живет в «Форресте», она не видела, как молодые люди наклеивали флаги, но столкнулась с ними у входа в квартал. Подробно рассказывает об этой встрече:

— Я возвращалась домой из города, на машине. Проезжая мимо калитки, ведущей во внутренний двор, обратила внимание на этих ребят. Подумала: спортсмены бегут! Мне они показались очень молодыми — студентами. Видела, что несколько из них удерживают калитку — а там магнитный замок, который может сломаться, а еще несколько человек — перепрыгивают через забор. При этом веселятся, смеются. Я вышла из машины и спросила: «Что вы делаете? Зачем ломаете калитку?».

Кто-то из них сказал: «Все нормально, мы заходим», как будто уже имея в виду, что входят по чипу. Парень постарше подошел ко мне и спросил, что я имею против. Я была против того, чтобы портили имущество. Тогда он сказал, что парни из ЖКХ. Это было странно — какое отношение к нам имеет ЖКХ? Потом он стал фотографировать меня, мою машину. Я возмущалась. Сама была без телефона, ничего снять не могла.

Людмила добавляет: когда парни уходили из двора, заметила в руках одного из них крупный нож, он достал его из чехла.

Предмет, похожий на нож в чехле, попал на некоторые видео, снятые вчера в квартале.

— Тогда мне тогда стало не по себе. Кто эти люди? Зачем они приходили? Когда в прошлый раз через наш забор перелазили люди в черном, мой ребенок очень испугался.

Кто это мог быть?

О том, к какой именно организации принадлежат молодые люди в красно-зеленых костюмах, можно судить только по этим самым костюмам и оливковым вязаным шапкам. Насколько нам известно, такую одежду выдают представителям различных силовых структур — военным, бойцам внутренних войск, курсантам ВАРБ и академии МВД и даже студентам военных кафедр.

Читатели писали нам, что в похожие костюмы были одеты бойцы части 3214, когда патрулировали территорию вдоль МКАД, где должен был проехать Лукашенко. Однако это не доказывает со всей однозначностью, что перед нами именно спецназ внутренних войск.

Вероятнее всего, перед нами представители одной из структур МВД — за полгода протестов военных ни разу, насколько нам известно, не отправляли на «задания» вроде срезания ленточек, изъятия и установки флагов. Силы ССО и иные части, подконтрольные Минобороны, использовались для охраны объектов вроде стелы «Минск — город-герой» и перекрытия с оружием улиц во время воскресных маршей. Об использовании в похожем качестве студентов военных кафедр тоже ничего не известно. Курсанты академии МВД и ВАРБ, как и бойцы внутренних войск, подходят на такую роль больше.

В пресс-службах Внутренних войск МВД и самого МВД Беларуси TUT.BY не удалось получить комментарий насчет того, имеет ли к ним отношение команда, приходившая в Новую Боровую.

Что говорят в «А-100 Комфорт»?

В управляющей компании «А-100 Комфорт», пока ответили кратко:

— Нам известно о действиях, совершенных группой неустановленных лиц в Новой Боровой. Мы обеспокоены сложившейся ситуацией и сейчас в рамках своих компетенций выясняем обстоятельства.

Что говорит адвокат?

Законно ли это — наклеивать что-то на чужие подъезды? А если на наклейке — изображение госфлага, то могут ли жители его отклеить, без последствий для себя? Ситуацию в Новой Боровой с правовой точки зрения мы попросили прокомментировать адвоката, это Евгений Маслов, управляющий партнер адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры».

По мнению адвоката, то, что неизвестные в спортивных костюмах расклеивали изображение госфлага на окна и подъезды домов, «с правовой точки зрения не образует состава преступного деяния».

— Вместе с тем, их действия подпадают под ст. 23.34 КоАП. А именно, речь о пикетировании, — поясняет адвокат. — К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том числе под открытым небом) в установленное время для совершения заранее определенного деяния, организованное для публичного выражения своих общественно-политических интересов или протеста. Наклеивание государственной символики в общественном месте является публичным выражением своего отношения — положительного — к действиям официальных властей и это можно оценить, как незаконное массовое мероприятие.

Но если эти люди — действующие сотрудники правоохранительных органов (или других государственных органов), а это мероприятие проводилось по решению ведомства, то такие действия не нарушают Закон «О массовых мероприятиях».

А что с ущербом? Адвокат поясняет, что действия людей могут могут подпадать под статью 10.9 КоАП (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления).

— От этих наклеек могут остаться следы клея. При уборке его при помощи специальных служб гражданин может понести имущественные издержки. Здесь есть аналогия с нанесением надписей на здания и сооружения, — говорит адвокат.

В соцсетях была дискуссия, не провокация ли это: мол, жители начнут отклеивать наклейки с госфлагом, а их привлекуют за надругательство над госсимволами? Спросили, насколько это оправданные опасения.

— Никакой ответственности за отклеивание этих наклеек нет. Но нужно воздержаться от пренебрежительного отношения — к примеру, нельзя рвать, поджигать, отклеить и бросить на землю, топтать такие наклейки, выбрасывать в урну, то есть выражать свое пренебрежительное отношения к официальным государственным символам, — предостерег Евгений Маслов.

Ответственность за надругательство над госсимволами прописана в статье 370 УК РБ, наказания там такие: от общественных работ или штрафа до ограничения свободы на срок до одного года.

А что с закрытым двором, в который прорывались и прорвались неизвестные в красно-зеленом?

Адвокат говорит, что статус этих людей неизвестен. Какой-либо ответственности за их нахождение на придомовой территории — нет.

— Не исключена возможность, что их даже кто-то пригласил из жильцов квартала. Поэтому в их действиях отсутствует такой состав преступления как нарушение неприкосновенности законного владения граждан.

Но Евгений Маслов добавляет: раз они расклеивали символику в неотведенных для этого местах, то необходимо обращаться в дежурную службу милиции. Милиционеры должны были приехать и установить, кто эти люди и законны ли их действия.

Адвокат считает, что все произошедшее можно оценить как подавление «неравнодушными гражданами» протестных настроений жильцов микрорайона.