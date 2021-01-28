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Число подписчиков Game Pass выросло до 18 миллионов человек

28.01.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Microsoft поделилась новыми данными о количестве подписчиков игрового сервиса Game Pass. Сейчас у него 18 миллионов пользователей — это на три миллиона больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Библиотека сервиса состоит из более чем ста игр, иногда они меняются. Xbox Game Pass конкурирует с NVIDIA GeForce Now, Google Stadia и рядом других похожих сервисов.

В апреле прошлого года у сервиса было 10 миллионов подписчиков. Таким образом, Microsoft к этой весне может удвоить базу пользователей.

Прошлой осенью Microsoft за 7,5 миллиарда долларов купила Zenimax Media, материнскую компанию крупного издателя Bethesda Softworks. После этой сделки Microsoft фактически стала владеть правами на культовые франшизы — Doom, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein и ряд других.

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Microsoft поделилась новыми данными о количестве подписчиков игрового сервиса Game Pass. Сейчас у него 18 миллионов пользователей — это на три миллиона больше по сравнению...
 
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