Слева отбойник, справа самосвал: еще одно страшное видео с зимних дорог (видео)

Источник материала: Onliner

В Беларуси продолжают ликвидировать последствия прошедшего циклона Ларс, принесшего в страну обильные снегопады. И если в городах коммунальщики довольно быстро справляются с очисткой проспектов и улиц, то на многих километрах загородных трасс дела обстоят похуже.

Наш читатель рассказал корреспонденту Onliner, что вчера около 10 часов утра ехал по автодороге Р1 (Минск — Дзержинск) со стороны Минска в направлении трассы М1 (Брест — Минск — граница России).

— Дороги вчера были очень плохо убраны, даже М1 утром вся была в замерзшей ледяной каше, — отметил он.

Но до М1 еще доехать нужно, между тем неприятность поджидала водителя недалеко от Дзержинска.

Смотрим видео: легковой автомобиль движется следом за самосвалом. Водитель решает пойти на опережение, перестраивается влево.

— Двигался по правой полосе, до развилки на Дзержинск левой полосы просто не было. Увидел грузовик, сбавил скорость до 80—90 км/ч, плавно перестраивался и поскользнулся на замерзшей ледяной каше. Температура была –2, — рассказал автор видео.

Водитель оказался в по-настоящему трудной ситуации: слева отбойник, справа самосвал, а машину заносит.

— В такой занос попал впервые. Выруливал с газом, — говорит собеседник. — В целом ситуация была сложной: по дороге до Малориты насчитал восемь машин в кюветах. Ближе к вечеру обстановка стала получше.