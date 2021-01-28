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Лукашенко рассказал о предотвращенных спецслужбами попытках оппозиции взрывать «дома и улицы»

28.01.2021 16:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко рассказал о предотвращенных спецслужбами попытках оппозиции взрывать «дома и улицы»
Фото: Пул Первого
Эти истории белорусы слышат на каждых президентских выборах, то оппозиция пыталась отравить воду в колодцах, подкидывая туда дохлых крыс, то пыталась провезти на территорию Беларуси из Украины джип с оружием, то «вагнеровцы», которые готовили беспорядки в Минске. Все эти «страшилки» в итоге оказывались «пшиком», а заведнные дела разваливались, не доходя до суда. Но фантазия у Лукашенко богатая. И вот спустя полгода после начала массовых протестов в Беларуси на сцене появились оппозиционеры-террористы.

На совещании 28 января Александр Лукашенко рассказал об успешной работе спецслужб по пресечению террористических актов.

«Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их», - цитирует политика сайт president.gov.by.


При этом Лукашенко не стал раскрывать информацию в отношении конкретных имен и групп.

«Некоторые уже известны. Я думаю, со временем, в ближайшее время, мы уже готовы будем это продемонстрировать нашему обществу», - сказал он.


«И вот если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли. Но спасибо КГБ и милиции. Во взаимодействии они нейтрализовали этих деятелей. Откровенно говоря, у нас подозрение есть на некоторые группы, но мы не уверены, что видим и знаем всех. И мы не можем их знать, потому что забросить к нам людей с оружием и боеприпасами, взрывчаткой никаких проблем нет, как и в любую другую страну», - шокировал присутствовавших Лукашенко.


По его словам, действия власти и его лично были направлены в первую очередь на защиту страны.

«Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках», - заявил Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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