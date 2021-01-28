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Беларусбанк ввел изменения по просмотру графика платежей по кредиту. Узнали, почему
Источник материала: Tut.by
Клиенты Беларусбанка начали сообщать о том, что в интернет-банке больше нет возможности посмотреть график платежей по кредиту, взамен предлагается получить его в банке с паспортом. В контакт-центре банка подтвердили, что это действительно так, и рассказали, с чем связано такое изменение.
На скриншоте перечня услуг в интернет-банке Беларусбанка видно, что график платежей по потребительскому кредиту изготавливается в течение трех рабочих дней, а выдается в отделении при предоставлении паспорта или вида на жительство. «В предыдущие годы это можно было сделать просто в личном кабинете в сведениях про кредиты», — пишет один из клиентов банка.
В контакт-центре Беларусбанка на вопрос о том, почему из интернет-банка исчезла возможность посмотреть график платежей по кредиту, ответили так:
— Решение было принято банком в связи с некорректным отображением графиков платежей по кредитам.
Информации о том, планируется ли вернуть такую возможность после того, как некорректность отображения графиков будет устранена, в контакт-центре не оказалось.
В контакт-центре Беларусбанка также рассказали, что для того, чтобы получить график платежей по кредиту, нужно обратиться с паспортом в отдел кредитования населения (ипотечный офис) по месту выдачи кредита и запросить график. При этом напомнили, что в подразделениях банка введен масочный режим, поэтому при посещении рекомендуется иметь защитную маску.
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Решение было принято банком в связи с некорректным отображением графиков платежей по кредитам.
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