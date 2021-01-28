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Беларусбанк ввел изменения по просмотру графика платежей по кредиту. Узнали, почему

28.01.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Клиенты Беларусбанка начали сообщать о том, что в интернет-банке больше нет возможности посмотреть график платежей по кредиту, взамен предлагается получить его в банке с паспортом. В контакт-центре банка подтвердили, что это действительно так, и рассказали, с чем связано такое изменение.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На скриншоте перечня услуг в интернет-банке Беларусбанка видно, что график платежей по потребительскому кредиту изготавливается в течение трех рабочих дней, а выдается в отделении при предоставлении паспорта или вида на жительство. «В предыдущие годы это можно было сделать просто в личном кабинете в сведениях про кредиты», — пишет один из клиентов банка.


Фото: скриншот из Facebook

В контакт-центре Беларусбанка на вопрос о том, почему из интернет-банка исчезла возможность посмотреть график платежей по кредиту, ответили так:

— Решение было принято банком в связи с некорректным отображением графиков платежей по кредитам.

Информации о том, планируется ли вернуть такую возможность после того, как некорректность отображения графиков будет устранена, в контакт-центре не оказалось.

В контакт-центре Беларусбанка также рассказали, что для того, чтобы получить график платежей по кредиту, нужно обратиться с паспортом в отдел кредитования населения (ипотечный офис) по месту выдачи кредита и запросить график. При этом напомнили, что в подразделениях банка введен масочный режим, поэтому при посещении рекомендуется иметь защитную маску.

 
 
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Решение было принято банком в связи с некорректным отображением графиков платежей по кредитам.
 
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