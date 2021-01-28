Лукашенко вводит в сюжетную линию «группы боевиков»

Источник материала: АФН

КГБ Беларуси удалось ликвидировать группы боевиков, которые планировали взрывы жилых домов в Беларуси.

"Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это подлезли многие, и особенно боевики - группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их", - заявил сегодня Лукашенко.

Он не раскрыл информацию в отношении конкретных имен и групп.

"Некоторые уже известны. Я думаю, со временем, в ближайшее время, мы уже готовы будем это продемонстрировать нашему обществу", - пообещал Лукашенко, начав новую главу в исторической саге «26 лет: мифы и предания. Год 27-й»

"И вот если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли. Но спасибо КГБ и милиции. Во взаимодействии они нейтрализовали этих деятелей. Откровенно говоря, у нас подозрение есть на некоторые группы, но мы не уверены, что видим и знаем всех. И мы не можем их знать, потому что забросить к нам людей с оружием и боеприпасами, взрывчаткой никаких проблем нет, как и в любую другую страну", - заключил Лукашенко.

А может это те оставшиеся 167 из 200 заброшенных в Беларусь вагнеровцев, которых так и не нашли в конце июля – начале августа 2020 года.